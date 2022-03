Филадельфия, США, , 14:26 — REGNUM Американский рок-музыкант Курт Вайл представил третий сингл из своего будущего альбома Watch My Moves под названием Mount Airy Hill (Way Gone). Об этом 25 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Курт Вайл NME

Песня Mount Airy Hill (Way Gone) сопровождается видеоклипом, снятым Дрю Саракко, и войдет в альбом Вайла Watch My Moves вместе с предыдущими синглами Hey Like A Child и Like Exploding Stones.

Watch My Moves последует за альбомом Вайла 2018 года Bottle It In и станет его первым альбомом после подписания контракта с Verve Records в 2021 году.

