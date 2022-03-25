Вашингтон, 25 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе, которое там наблюдается в последнее время, вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Сообщение об этом было 25 марта размещено в соцсети Twitter на странице Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«США глубоко обеспокоены перебоями с поставками газа и перемещением войск Азербайджана. Армения и Азербайджан должны использовать прямые каналы связи для немедленной деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщил о проблемах с газоснабжением Нагорного Карабаха и продвижении азербайджанский войск на этой территории.

Напомним, 24 марта в Нагорном Карабахе сообщили, что азербайджанские военнослужащие нарушили линию соприкосновения и продвинулись до села Парух. Кроме того, якобы произошла перестрелка, в которой погибли пятеро бойцов ВС Азербайджана. Также в Нагорном Карабахе с 8 марта нарушено газоснабжение. Степанакерт, заявляет, что это якобы произошло из-за действий Баку. В Азербайджане отрицают обвинения и заявляют, что идёт «процесс уточнения позиций».