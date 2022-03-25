Оренбург, , 14:24 — REGNUM В Оренбурге на площади им. В. И. Ленина начался монтаж трибун в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Конструкции для трибун Пресс-служба администрации Оренбурга

К 9 Мая в центре города установят четыре крытые трибуны. Они будут рассчитаны на 3500 посадочных мест.

Предварительно коммунальные службы расчистили площадь и вывезли снег с территории. В настоящее время специалисты монтируют основы для будущей тентовой конструкции.

С 28 марта по 3 апреля начнут собирать сами трибуны. Планируется, что трибуны буду готовы к середине апреля. Кроме того, на площади установят сценический комплекс.