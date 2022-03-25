Тула, , 14:23 — REGNUM Выпуск качественной спортивной одежды начала тульская семейная фирма «Z Family Brand». Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одежда (сс) Nick de Partee

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Компания в основном шьет спортивную одежду, которую продает через магазин, также осваивая торговлю через соцсети.

Фирма использует для производства российское сырье, что дает ей возможность не увеличивать цены, при этом одежда на 90% состоит из хлопка и проходит тщательную проверку качества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нишу покинувшей местный рынок импортной продукции готова занять тульская фирма по производству женской одежды, которая выпускает одежду под брендом Aristokratia.