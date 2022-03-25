Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Вор должен сидеть в тюрьме, и тем более там должен сидеть военный преступник, каковым является действующий президент США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 марта, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Володин заявил, что к созданию биолабораторий на Украине причастны Джозеф Байден и Фонд Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной). Инвестиционный фонд сына Байдена — Хантера финансировал исследования и реализацию биологической военной программы США, Байден как отец «инвестора» и как глава государства не мог этого не знать, уверен спикер Госдумы.

15 марта 2022 года Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он военным преступником президента России Владимира Путина.

«То, что США являются государством-преступником и что почти все, за редким исключением, президенты этой страны являются военными преступниками, не должно вызывать сомнений. Для очень многих это очевидный факт.

Проблема, однако, заключается в том, что в силу нашей собственной слабости мы дали возможность Соединённым Штатам как стране и её руководителям представлять себя в ином образе, чем их естественный образ. Горбачёв вел переговоры с устроившим крушение корейского Боинга Рейганом, а потом с вторгшимся в Ирак Бушем старшим. Ельцин якшался с Клинтоном и Бушем младшим. А на руках у них у всех была кровь; все они дали добро на венные преступления в Ираке, Югославии, Сербии, в Афганистане.

Позже и уже другие президенты США — на преступления вновь в Ираке, в Ливии, Сирии, других странах. Такое наследие досталось Владимиру Путину, и от него непросто было уйти.