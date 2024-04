Лондон, 25 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Британская поп-исполнительница Charli XCX (Шарлотта Эйчисон) объявила, что делюкс-издание альбома Crash появилось на потоковых сервисах. Об этом она рассказал 24 марта в своих социальных сетях.

Скриншот YouTube Charli XCX

Crash появился в продаже 18 марта. 23 марта Charli XCX сообщила, что поклонники получат больше, чем «просто ремиксы», и после этого поделилась новым сайтом с хранилищем, которое позволяет поклонникам вводить комбинации трехзначных чисел, чтобы получить доступ к фрагментам новых песен. Фанатский аккаунт раскрыл различные коды для четырех новых песен. 232 воспроизводит превью песни Selfish Girl, а 357 открывает фрагмент песни I Don't Give A F*ck. 352 открывает превью песни How Can I Not Know What I Need Right Now, а 336 воспроизводит Sorry If I Hurt You.