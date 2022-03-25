Кабул, , 14:22 — REGNUM В Балхском университете в Афганистане принята новая инструкция для студентов и сотрудников. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские студенты Af.shafaqna.com

Согласно источникам, в инструкции сказано, что женщин-преподавателей не следует приглашать на собрания, если в этом нет особой необходимости, а студентки должны одевать хиджаб и не носить цветные вуали.

В директиве также говорится, что никто не имеет права разговаривать с девушками в офисе университета или в аудиториях, и что студентам не разрешается пользоваться мобильными телефонами на территории кампуса.

Ряд студентов раскритиковали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за это, заявив, что это оскорбление академического сообщества Афганистана.

По словам студентов, в университете каждый день вводятся новые ограничения, но изменений в качестве обучения и условиях в кампусе не происходит.