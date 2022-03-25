Москва, , 14:22 — REGNUM Украинские националисты проявляют жестокость и подлость у мирному населению Донбасса, сообщили 25 марта в телеграм-канале СК России.

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В Следственном комитете рассказали, что трагические истории беженцев с Донбасса станут доказательствами преступлений Киевского режима в суде. Однако не у всех жителей республик есть возможность выбраться в безопасное место. Многие жители вынуждены находиться и выживать под постоянными обстрелами.

«Ненависть, жестокость и подлость по отношению к мирному населению Донбасса со стороны украинских силовиков — вот, что мы видим», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК Александр Бастрыкин анонсировал издание книги о совершённых преступлениях украинских националистов в Донбассе.