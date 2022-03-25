Белград, , 15:59 — REGNUM Новое сообщение с угрозами, адресованными президенту Сербии Александру Вучичу, пришло на электронную почту сербского национального авиаперевозчика Air Serbia 24 марта. Об этом сообщило издание Novosti.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Службы безопасности начали расследование по поводу письма, которое содержит угрозы жизни президента Сербии.

Напомним, что с момента закрытия авиасообщения между Москвой и европейскими городами, сербская авиакомпания Air Serbia регулярно получает ложные сообщения о якобы заложенной бомбе на рейсе Белград-Москва. Сербские власти рассматривают это как вид давления с целью заставить Сербию отменить авиасообщение с Москвой.