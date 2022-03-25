Москва, , 14:20 — REGNUM Первой реакцией, так называемого, «коллективного Запада», на заявление России, относительно продажи российского газа недружественным странам за рубли, была растерянность, которая сменилась очередной истерикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Скидка на газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом наши западные оппоненты даже не дают себе труда задуматься над тем, что у них возникает исторический шанс выпутаться, из нагромождения хозяйственны и социальных проблем, созданных невменяемой политикой самого же Евросоюза.

Новая конструкция взаиморасчетов, основанная на валюте страны-поставщика главного энергетического ресурса, вполне может послужить основой нормализации если не политических, то, уж точно, экономических взаимоотношений между Россией и «западным альянсом».

Конечно, валюта платежа за наш газ, определена действующими контрактами с частными компаниями. Понятно, что последние будут настаивать на сохранении прежней системы расчетов.

Таким образом, Газпром впереди ждут сложные переговоры с европейскими покупателями. Однако, в ситуации того «правового беспредела», который устроили в отношении нашего государства США и их «подельники» по всему миру, у России есть все основания использовать методы жесткого давления на своих деловых партнеров из недружественно настроенных стран.

Сложности, возникающие для европейских покупателей в связи с необходимостью приобретения новой валюты расчетов, носят достаточно условный характер. Конечно, если проводить сделки на международных рынках, транзакционные издержки могут возрасти в разы.

Более того, подобные операции потребуют хеджирования, чем в основном занимаются профильные американские компании. А между тем, никто не мешает компаниям из ЕС, зарегистрировавшись на ММВБ, осуществлять конверсионные операции на нашем внутреннем рынке.

Или закупать рубли непосредственно у российских кредитных учреждений. Вопросы комиссий и процедуры вполне можно согласовать с помощью соответствующих соглашений между регуляторами.

В конце концов, организация международной торговли возможна и на основе взаимозачетов. Так, в СССР достаточно длительное время использовался, так называемый, «клиринговый рубль», который позволял осуществлять трансграничные платежи без использования инвалют.

В этом случае, расчеты с партнерами отражаются в записях на счетах уполномоченных банков. Учетные суммы определяются взаимными поставками товаров и услуг участниками клирингового соглашения.

Данная конструкция позволяет организовать эффективное торговое взаимодействие между государствами без реального перемещения денежных средств. С достаточной долей условности, можно сказать, что купля продажа при посредничестве денег, заменяется расширенным товарообменом: мы им газ, а они нам на эту же сумму необходимую нам продукцию.

Правда, для Запада возникает серьезная проблема. Связана она с тем, что торговый баланс нашей страны с Европой характеризуется серьезным профицитом: мы им продаем больше, чем покупаем. То есть страны ЕС оказываются перед дилеммой, не только экономического, но также идеологического плана.

Европейцы не имеют возможности (при наличии сильного желания) существенно сократить закупки «голубого топлива» из России. Помимо того, что это прямое нарушение контрактных обязательств, возникает серьезный риск того, что энергобаланс Старого Света пойдет «в полный разнос», с неизбежной рецессией, не выдержав сокращения поставок российского трубопроводного газа.

В то же время, политика «блокады» нашей страны, в угоду американцам, ограничивают возможности ЕС сбалансировать торговые отношения с Россией. То есть. не сняв эмбарго на экспорт в Россию необходимых нашей стране товаров, европейцы попросту не смогут расплатиться за необходимые им объемы «голубого топлива».

Россия сделала стратегически очень «сильный ход», который способен кардинально изменить соотношение сил в системе международных экономических отношений.

Вопрос только в том, хватит ли у «коллективного Запада» и, прежде всего у европейских политиков, здравого смысла, чтобы оценить и принять новые правила игры», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз не позволит России обходить санкции Запада и требовать оплачивать российский природный газ в рублях, заявила председатель Еврокомисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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