Киев, 25 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Украинская прокуратура заочно предъявила обвинения певице Юлии Чичериной. Об этом 25 марта пишет «РИА Новости».

GantsevSS Юлия Чичерина

Артистку обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над государственными символами. Украинская прокуратура собирается объявить Чичерину в международный розыск.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором Чичерина сняла флаг Украины со здания мэрии Энергодара. Певица собиралась выступить перед российскими участниками спецоперации, однако не захотела этого делать под украинским флагом.