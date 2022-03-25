Саратов, 25 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Саратовской области за неделю зарегистрировали наибольший рост цен на сахар, соль, лук и помидоры. Изменение потребительских цен по состоянию на 18 марта опубликовал Саратовстат.

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По официальным данным на 18 марта, сахар-песок в Саратовской области за неделю подорожал на 23,96% (77,81 руб./кг), соль — на 14,67% (14,77 руб./кг), лук репчатый — на 14,69% (30,91 руб./кг), помидоры — на 14,44% (245,86 руб./кг). Также растут цены на мясо, колбасы, рыбу, масло, молоко и молочную продукцию, консервы, яица, печенье, макароны, фрукты и овощи.

Подешевели за неделю на 12,3% огурцы, на 2,59% — пшено, на 0,15% — вермишель, на 0,09% — мука, на 0,08% — хлеб из ржаной муки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, количество обращений от жителей Саратова в городскую администрацию по поводу отсутствия в магазинах товаров первой необходимости снизилось в 10 раз.

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