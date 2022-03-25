Грозный, , 14:18 — REGNUM В Чечне назначен руководитель регионального управления МЧС. Указом президента РФ Владимира Путина в этой должности утвержден Алихан Цакаев. Ему также было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Об этом сообщил 25 марта глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравив Цакаева с назначением.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, Алихан Цакаев родился в поселке Новогрозненский Чечено-Ингшушской АССР. Ему 46 лет. Получил два высших образования, окончив Ростовский юридический институт МВД России и Академию управления МВД России. Свою трудовую деятельность начал в системе МВД.

С февраля 2020 года перешел на службу в МЧС, став заместителем начальника ГУ МЧС России по Чеченской Республике. Исполнял обязанности начальника управления Цакаев с ноября 2021 года.