Ярославль, 25 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин будет работать замом полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в органах власти.

Yarregion.ru Андрей Шабалин

Сейчас Андрей Шабалин занимает пост руководителя представительства Ярославской области при правительстве РФ, оставаясь в статусе зама губернатора. С ноября 2017 по январь 2022 года он был заместителем ярославского губернатора по внутренней политике.

Официально назначение Андрея Шабалина заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки пока не подтверждено. В пресс-службе полпредства предложили следить за официальным телеграм-каналом представительства, а в пресс-службе правительства Ярославской области отставку Шабалина не подтвердили, но и не опровергли.