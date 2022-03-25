Фирузкух, , 14:17 — REGNUM Источники в афганской провинции Гор сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по приказу губернатора провинции Ахмад Шаха Диндоста арестовали пятерых сотрудников организации по оказанию гуманитарной помощи. Они были задержаны 24 марта.

Арест Fonday.ru

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Собеседеники газеты «8 Собх» добавили, что губернатор потребовал выдать половину гуманитарной помощи себе и своим близким.

Ранее губернатор Гора приостановил деятельность агентств по оказанию помощи в провинции.

Необходимо отметить, что после прекращения деятельности этих учреждений в провинции, многие семьи в настоящее время голодают, а иногда вынуждены продавать своих детей.