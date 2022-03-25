Бейский район, Хакасия, , 14:16 — REGNUM Житель Бейского района Хакасии обвиняется в убийстве 20-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В наручниках (сс) KlausHausmann

17 марта в погребе на территории частного дома в селе Сабинка Бейского района было обнаружено тело 20-летней девушки. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбудили против 28-летнего местного жителя.

По версии следствия, 25 февраля девушка приехала из города Саяногорска к своим знакомым в Сабинку, где познакомилась с 28-летним мужчиной.

После дискотеки нетрезвая пара направились в дом к обвиняемому, где между ними произошла ссора. Мужчина пнул девушку и не менее двух раз ударил её кирпичом по голове.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил её тело в подполье своего дома. О пропаже девушки в правоохранительные органы сообщила её мать.

Мужчина задержан. Он признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воркуте обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших без вести 20 февраля.

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