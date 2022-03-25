Тирасполь, , 14:11 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) проверили все сообщения о «минировании» учреждений в республике. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба МВД-ПМР.

«Ряд учреждений минздрава, госуниверситет, а также несколько муниципальных и частных предприятий республики получили электронные сообщения о минировании зданий. Ни одно из них не подтвердилось», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что правоохранители устанавливают злоумышленников, совершивших преступления. Стоит отметить, что волна звонков о «минировании» зданий в Приднестровье длилась четыре дня. Сообщения на электронную почту поступили в десятки учебных заведений и в другие организации. В ряде случаев в сообщениях требовали, чтобы из ПМР ушли российские миротворцы.

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