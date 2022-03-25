Москва, , 15:13 — REGNUM Российская исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) опубликовала новый трек Shake. Выход композиции состоялся 25 марта.

Instasamka (Дарья Зотеева) Скриншот с YouTube

В представленной работе артистка заявляет о финансовом благополучии, а также сопутствующей зависти со стороны её недоброжелателей. Примечательно, что новую песню Инстасамки поклонники в интернете уже окрестили «потенциальным хитом».

Напомним, что 17 февраля 2022 года Инстасамка выпустила очередной видеоклип под названием Lipsi Ha. По сюжету ролика, исполнительница примерила на себя роль настоящей богини.

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