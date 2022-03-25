* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:11 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели задержать маулави Абдула Кадира, губернатора уезда Даште-Кала и одного из самых влиятельных узбекских командиров в регионе Кукча афганской провинции Тахар. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Afghanistan International.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, подозревают маулави Абдул Кадира в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, кари Салахуддин Аюби, маулави Нуриддин и ряд других командиров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приехали в Даште-Кала и провели встречу с маулави Абдул Кадиром.

Детали встречи пока не ясны, но одной из тем встречи было обсуждение союза между узбекскими командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также сообщается, что уволены начальник полиции и начальник разведки уезда Даште-Кала.