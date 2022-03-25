Москва, 25 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Важные и полезные решения в экономике зачастую принимаются не заблаговременно, исходя целесообразности, а под влиянием внешних шоков. Об этом 25 марта заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубль

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Именно по этой причине в России решили перевести торговлю своим газом из иностранных валют в рубли только сейчас, когда Запад ввёл несколько пакетов санкций.

«Судьбоносные события для экономики происходят не тогда, когда до них дошли умом, а тогда, когда они стали неизбежными. Необходимость является двигателем всех процессов и экономических, и политических. Только когда избежать правильного решения уже нельзя, оно принимается и запускаются процессы», — сказал Колташов.