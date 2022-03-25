Луганск, , 14:09 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Первомайска в Луганской Народной Республике. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 13:30 с украинских позиций в Новозвановке по Первомайску был открыт огонь. Всего выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР уничтожили огневую точку, из которой вёлся обстрел населённого пункта Золотое-5.