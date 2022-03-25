Москва, , 14:09 — REGNUM Московский ЦСКА примет решение о дальнейших переговорах по контракту с полузащитником Ильзатом Ахметовым в ближайшее время. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Стадион «ВЭБ Арена» Denis BGRUS

Отмечается, что переговоры по новому контракту начались с представителем Ахметова около года назад. Однако они были остановлены из-за разногласий по условиям соглашения.

«В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», — сказал директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксёнов.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Ахметов может перейти в санкт-петербургский «Зенит».

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