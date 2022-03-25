Бейрут, 25 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Бейруте прошла встреча между лидером движения «Хезболла» Хассаном Насраллой и главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абделлахианом. Об этом 25 марта сообщает SANA.

Worldbulletin.net Хасан Насралла — лидер ливанской «Хезболлы»

По данным журналистов, в ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество между Ираном и «Хезболлой» в свете обстановки в Ливане и всём Ближневосточном регионе. В ходе встречи также обсуждались предстоящие парламентские выборы в Ливане.

Отмечается, что Иран является ключевым партнёром «Хезболлы», заинтересованным в том, чтобы партия и её союзники получили максимальное большинство в парламенте страны.