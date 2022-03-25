* запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 14:07 — REGNUM Местные источники в уезде Баглани-Джадид афганской провинции Баглан сообщают, что двое солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты неизвестными боевиками.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным источников, инцидент произошёл ночью в местности Новрузак этого уезда, пишет газета «8 Собх». Сообщается также, что неизвестные боевики забрали с собой оружие этих солдат.

Ряд жителей Баглана говорят, что уже некоторое время в провинции происходят спорадические столкновения.

По словам жителей, прошлой ночью в местности Хасантал в центральной части Баглана в течение нескольких часов продолжались ожесточенные боестолкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и неизвестными боевиками, что вызвало сильную обеспокоенность местных жителей.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Баглане пока не дали комментариев.

Стоит отметить, что уезд Баглани-Джадид соединяет провинцию Баглан с Кундузом, который раньше был важной базой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь эти столкновения беспокоят местных жителей.