Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В рамках гуманитарной помощи Санкт-Петербург направит в Ростовскую область 40 тонн муки для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

(сс) Alexas_Fotos Мука

Инициаторам передачи такого груза стали представители социально ответственного бизнеса. Первая половина планируемого объёма уже отправлена. На подходе вторая партия.

«Жителям Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома, сейчас очень нужна наша поддержка. К акции по сбору гуманитарной помощи присоединяется все больше петербуржцев, организаций, предприятий, медицинских учреждений, представителей бизнеса. Мы объединились, мы вместе», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Петербург каждую неделю ведёт приём и отправку гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Так, Центр международных гуманитарных связей отправил Белгородской области 39 тонн помощи. Центр готовит к отправке ещё 37 тонн груза.