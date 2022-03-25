Челябинск, , 14:07 — REGNUM Системы управления электроснабжением в жилом помещении создает челябинская компания InSmart. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Умный дом Дарья Антонова © ИА REGNUM

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С помощью таких технологий хозяин жилья может вести контроль за своим жилищем и не беспокоиться о том, «выключил ли он утюг».

При этом с помощью такой системы также можно экономить электричество за счет рационального энергопотребления, обеспечивать безопасность и создавать в помещении здоровый микроклимат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что молокозавод «Белое озеро» в селе Кабанкино Саракташского района Оренбургской области собирается расширить производство молочной продукции и выйти на рынок Казахстана.