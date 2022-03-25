Магас, , 14:06 — REGNUM Из Ингушетии отправлена очередная партия гуманитарного груза пострадавшим от военных действий жителям Донбасса. Фуры, до верху наполненные ящиками с яблоками, выращенными в компании «Сад — Гигант «Ингушетия», картофелем, мясной продукцией, произведенной компаниями «Эко-Муслим» и птицекомплексом «Южный», минеральной водой из источников Ингушетии, отправились для передачи жителям ДНР и ЛНР.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

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«Отправили сегодня 25 тонн продовольственной помощи на Донбасс. Мы взяли на себя определенные обязательства по оказанию помощи жителям Донбасса и нашим ребятам, участвующим в спецоперации. Пока с этой задачей справляемся, местные жители тоже откликнулись и вносят свой вклад», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По данным пресс-службы главы субъекта РФ, из республики были отправлены несколько партий гуманитарного груза, в том числе со строительными материалами, общим весом 95 тонн.