Донецк, 25 марта 2022, 14:06 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм, сообщает 25 марта представительство ДНР в СЦКК.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.