Донецк, 25 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм, сообщает 25 марта представительство ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.20 — н.п. Победа — н.п. Александровка, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.