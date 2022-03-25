Брюссель, , 14:05 — REGNUM Единой позиции по газу у стран ЕС не будет, а позиция Европейской комиссии станет ещё одним вкладом в будущий развал Евросоюза, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 марта, комментируя высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Флаги Евросоюза Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

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Как сообщалось ранее, фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «не позволит» обойти введенные против России ограничения и потому страны ЕС не будут платить за газ в рублях.

«Заявление главы Еврокомиссии есть не что иное, как очередная, но близкая к последней, демонстрация желания коллективного Запада доминировать. Сегодня на Украине Россия отражает не только агрессию США и их союзников против нашей страны, но и вносит свой решающий вклад в восстановление основанного на международном праве мирового порядка.

Главным принципом Устава ООН является принцип суверенного равенства государств. Насколько мы видим по международным отношениям последних десятилетий, после уничтожения СССР этот принцип Западом забыт. Россия сегодня его напоминает. И Западу ничего не останется, как отказаться от незаконной практики одностороннего военно-политического и экономического давления.

Россия будет продавать свои экспортные товары, включая, естественно сырьё, на тех условиях, которые будут удобны не только покупателям, но и, в первую очередь, ей самой. Не согласятся страны ЕС покупать наш газ за рубли, значит, нашего газа у них не будет, а будет американский по двойной цене. Избиратели соответствующим образом «отблагодарят» политиков, опустошающих их кошельки.