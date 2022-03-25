Эр-Рияд, , 14:11 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы предприняли попытку атаки на территорию Саудовской Аравии. Об этом 25 марта сообщает саудовское официальное информационное агентство WAS со ссылкой на официального представителя Коалиции по восстановлению мира в Йемене Турки аль-Малики.

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По его данным, утром 25 марта с территории Йемена были запущены шесть беспилотников-камикадзе.

Он отметил, что атака была нацелена на объекты нефтяной инфраструктуры, расположенные в южных районах Саудовской Аравии.

В коалиции заявили, что все беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны.