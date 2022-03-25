Кабул, , 14:04 — REGNUM В Афганистане девушка покончила с собой. Местные источники в Кабуле сообщают, что это произошло на коммерческом рынке «Хоссейнзаде» в западной части афганской столицы во второй половине дня 24 марта.

Самоубийство

Собеседники сообщили газете «8 Собх», что девушка была ученицей и скорее всего, жила в жилой части этого рынка.

Согласно источникам, тело девушки обнаружили на тротуаре перед рынком «Хоссейнзаде», но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли рынок и никого не пускают внутрь.

Необходимо отметить, что после решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) школьницы выступили с протестами и требовали открытия школ.