Москва, , 14:03 — REGNUM Заявления о сокращении поставок газа и нефти из России пока выглядят не больше, чем просто нагнетание напряженности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия для Германии выступает ключевым поставщиком энергоресурсов, особенно, если речь идет о газе.

Сокращение российских поставок «голубого топлива» скажется достаточно болезненно на немецкой экономике.

Так, например, американский СПГ будет для Германии не самым выгодным из-за высоких логистических издержек.

Это даже не говоря о том, что заместить такие объемы в обозримом будущем просто не представляется реальным.

Тем более, не стоит забывать о перспективах «Северного потока — 2» и прямом интересе в этом проекте немецкой стороны.

Рано или поздно, но Германии придется договариваться с Россией, а нынешнее обострение ситуации явно не идет на пользу возвращению к конструктивному диалогу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа и нефти из России в Германию планируется сократить уже в 2022 году, писал журнал Spiegel со ссылкой на Минэкономики ФРГ.

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