Москва, 25 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Заявления о сокращении поставок газа и нефти из России пока выглядят не больше, чем просто нагнетание напряженности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Россия для Германии выступает ключевым поставщиком энергоресурсов, особенно, если речь идет о газе.

Сокращение российских поставок «голубого топлива» скажется достаточно болезненно на немецкой экономике.

Так, например, американский СПГ будет для Германии не самым выгодным из-за высоких логистических издержек.

Это даже не говоря о том, что заместить такие объемы в обозримом будущем просто не представляется реальным.

Тем более, не стоит забывать о перспективах «Северного потока — 2» и прямом интересе в этом проекте немецкой стороны.

Рано или поздно, но Германии придется договариваться с Россией, а нынешнее обострение ситуации явно не идет на пользу возвращению к конструктивному диалогу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа и нефти из России в Германию планируется сократить уже в 2022 году, писал журнал Spiegel со ссылкой на Минэкономики ФРГ.

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