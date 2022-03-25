Вена, 25 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Вене 25 марта прошёл митинг против НАТО, сообщает Ruptly.

Флаг Австрии

Участники мероприятия почтили память жертв бомбардировок НАТО в Югославии, а также выступили в поддержку России и республик Донбасса.

По данным СМИ, массовое мероприятия попытались сорвать украинские националисты. Они прорывались на трибуну, вели себя агрессивно, провоцировали драку. Охрану порядка в течение двух часов обеспечивала австрийская полиция.