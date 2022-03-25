Смоленск, 25 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Сильный ветер прогнозируется на территории Смоленской области 26 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области Смоленская область. Весна

«По информации Смоленского ЦГМС завтра днем, 26 марта, на территории Смоленской области ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с», — уточнили в ведомстве.

По прогнозу, 26 марта в Смоленской области будет облачно, с прояснениями. Днём возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, вечером — мокрый снег. Днём воздух прогреется до +6°C…+11°C, в Смоленске днём +7°C…+9°C.Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Спасатели призывают жителей региона соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, соблюдать меры безопасности при сильном ветре.