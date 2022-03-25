Оренбург, , 14:01 — REGNUM Молокозавод «Белое озеро» в селе Кабанкино Саракташского района Оренбургской области собирается расширить производство молочной продукции и выйти на рынок Казахстана. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие использует при производстве полностью отечественное сырье местного производителя и на нем отслеживается процесс производства молока-сырья на всех стадиях.

Также завод оснащен новым отечественным оборудованием и упаковка для продукции тоже используется российского производства. При этом, по словам директора предприятия Руслана Сагитова, в настоящее время идут переговоры о поставках продукции молокозавода в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пермский холдинг «АВТ-Спорт» увеличивает свои мощности для производства товаров для спорта в рамках импортозамещения.