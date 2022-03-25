Челябинск, 25 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Челябинской области теперь не будут ограничивать движение большегрузных машин по региональным дорогам. Губернатор Алексей Текслер отменил действие приказа об ограничении движения транспорта в период весенней просушки автомобильных дорог, сообщает пресс-служба главы региона.

Dorogisk.ru Дорога

Это сделано для поддержки поставщиков и промышленников в условиях санкций. Власти надеются на то, что такая антикризисная мера даст возможность ограничить удорожание строительных материалов.

«В текущей ситуации мы понимаем, что любые грузы без препятствий и задержек должны быть доставлены до места назначения», — сказал чиновник.

При этом Текслер поручил миндортрансу области проводить при повреждении дорог дополнительные ремонтно-восстановительные работы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее ежегодно в регионе вводились ограничения на проезд тяжеловесных транспортных средств. Это делалось для сохранности дорожного полотна.