Вашингтон, 25 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Почти в трети округов США в период с июня 2020 года по июнь 2021 года смертность обогнала рождаемость, об этом со ссылкой на Бюро переписи населения страны сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В прошлом году в 2 тыс. 297 из 3 тыс. 143 округов страны умерло больше людей, чем родилось. Как показывают новые данные, за годовой период умерло более 3,4 млн граждан США, что является самым большим числом смертей, когда-либо зарегистрированным за один год. Это на 20% больше, чем два года назад, до начала пандемии.

Согласно анализу Кеннета Джонсона, демографа из Школы государственной политики Карси Университета Нью-Гэмпшира, за тот же период родилось чуть менее 3,6 млн детей. Это самый низкий показатель с 1979 года, когда в Соединенных Штатах приживало на 100 млн человек меньше, чем сегодня.

«Число смертей в стране резко возросло», — сказал Уильям Фрей, старший демограф Института Брукингса.

«Кроме того, наблюдается более низкий естественный прирост. Люди откладывают рождение детей. Если сложить все вместе, получается такая ситуация», — добавил он.

Джонсон обнаружил, что более чем в 400 округах впервые за последние два года произошло сокращение численности населения. Сокращение населения больше всего ощущалось на северо-востоке, в Аппалачах и во многих частях Среднего Запада. Огромные территории штатов Маунтин-Уэст и Западное побережье, которые долгое время были движущей силой роста населения Америки, также испытали сокращение. В каждом округе Делавэра, Мэна, Нью-Гэмпшира и Род-Айленда за последний год произошло сокращение населения.