Бразилиа, , 13:57 — REGNUM Сегодняшние действия России на Украине — не только новый этап борьбы с порождённой Западом идеологией нацизма, но вклад в оздоровление общей политико-экономической обстановки в мире, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 марта, комментируя высказывания министра иностранных дел Бразилии Карлоса Франсы.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Франса заявил, что Бразилия не согласна с применением «односторонних и выборочных санкций», которые не только являются незаконными с точки зрения международного права, но и «ущемляют неотложные интересы некоторых стран».

"Хорошо известно, что любой кризис — это время не только потерь, но и возможностей. Не буду касаться в данном контексте активно обсуждаемых потерь и возможностей России и Запада; скажу только, что перевес тут точно в пользу России. Но пока мало говорят о последствиях нынешнего противостояния России и Запада для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Здесь тоже присутствует потенциал потерь, но он краткосрочен, а вот потенциал возможностей, потенциал приобретений точно преобладает. Особенно на долгосрочную перспективу.

Именно так произойдёт с Бразилией, которая в контексте западного давления на нашу страну показала себя в последние месяцы достойным образом. Бразильцы в ответ получат многое: от нашей помощи в строительстве своего атомного подводного флота и вообще атомной отрасли до существенного расширения возможностей экспорта своей продукции в Россию.

Сказанное, однако, касается двустороннего аспекта, но большие приобретения для указанных выше стран нынешняя ситуация несёт в широком международном контексте. Нам это будет стоить больших усилий, но при поддержке Китая мы это сделаем. И уже никогда и никто в мире не будет вводить односторонние санкции, а если введёт, сам будет подвергнут комплексному международному остракизму. И тем более никто не сможет заставлять другие страны ломать свои отношения сотрудничества с партнёрами, наносить ущерб своему экономическому развитию в чуждых им интересах.

Этими соображениями, насколько я понимаю, и руководствуется сегодня Бразилия. К её позиции близка позиция, Кубы Аргентины, Никарагуа, Венесуэла, некоторых других латиноамериканских стран. В Африке не собираются вредить своим связям с Россией ЮАР, Ангола, Конго, Мозамбик, Намибия и многие другие страны. В Азии это Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Пакистан…