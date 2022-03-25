Москва, , 13:55 — REGNUM Распад существующего мирового порядка начался почти четверть века назад. Руку к этому приложили США. Об этом 25 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бомбардировки Югославии Иван Шилов © ИА REGNUM

Он добавил, что эрозия миропорядка началась с натовских бомбардировок Белграда в марте 1999 года, именно с тех пор европейские страны переживают кризис безопасности. По словам официального представителя Кремля, тогда бомбы убивали не только мирных граждан, но и «стали разрушать систему международных отношений».

«Именно тогда натовцы — а когда мы говорим натовцы, мы имеем в виду американцы, — стали бомбить основы мирового устройства. И именно тогда началась эрозия всех основ мирового порядка, что вылилось в кризис и европейской безопасности, который мы все сейчас переживаем», — указал Песков.

При этом, добавил пресс-секретарь главы государства, «сами американцы, которые были зачинщиками, переживают в меньшей степени».

Как сообщало ИА REGNUM, бомбардировки Югославии со стороны НАТО, который вмешался в конфликт между албанскими сепаратистами с сербскими вооружёнными силами и полицией, начались 24 марта 1999 года и длились 78 дней.

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По данным властей Сербии, в результате этих варварских бомбардировок погибли по меньшей мере 2,5 тыс. человек, ранения получили более 12,5 тысячи, в том числе 2,7 тыс. детей. На Сербию было сброшено около 22 тыс. тонн снарядов различной мощности, в том числе 37 тыс. кассетных бомб и 11 тонн урановых боеприпасов.