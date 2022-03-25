Москва, 25 марта 2022, 13:57 — REGNUM Российский рэп-музыкант Джизус (Владислав Кожихов) поделился новой композицией под названием Don't Kill. Публикация работы состоялась 25 марта на всех стримингах.
«Он был написан давно, но сейчас актуален как никогда. Я не обобщаю, люди всегда будут разными — но всех неминуемо ждёт один конец. Пусть это время изменит нас всех в лучшую сторону» — заявил артист после выхода песни. Также ожидается, что Don't Kill войдёт в предстоящий альбом Джизуса.
Ранее стало известно о том, что Джизус перенёс дату выхода новой пластинки «Альбом без названия». Теперь премьера проекта намечена на апрель 2022 года.
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