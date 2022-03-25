Москва, , 13:57 — REGNUM Российский рэп-музыкант Джизус (Владислав Кожихов) поделился новой композицией под названием Don't Kill. Публикация работы состоялась 25 марта на всех стримингах.

Джизус Скриншот YouTube

«Он был написан давно, но сейчас актуален как никогда. Я не обобщаю, люди всегда будут разными — но всех неминуемо ждёт один конец. Пусть это время изменит нас всех в лучшую сторону» — заявил артист после выхода песни. Также ожидается, что Don't Kill войдёт в предстоящий альбом Джизуса.

Ранее стало известно о том, что Джизус перенёс дату выхода новой пластинки «Альбом без названия». Теперь премьера проекта намечена на апрель 2022 года.

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