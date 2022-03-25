Москва, , 13:58 — REGNUM Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл совещание с главой Минфина Антоном Силуановым. Министры обсудили выполнение гособоронзаказа и финансирование российской армии, сообщили 25 марта в оборонном ведомстве.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

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«Обсуждены вопросы финансирования выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного оборонного заказа, а также финансового обеспечения Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу также провёл телефонный разговор с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Беседа была посвящена обострению ситуации в Нагорном Карабахе.

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