Ереван, 25 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом марта сообщает пресс-служба армянского дипломатического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Министр иностранных дел РА представил ситуацию, сложившуюся в результате нарушения Азербайджаном линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вторжения в село Парух Арцаха», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Мирзоян обвинил Баку в грубом нарушении трёхстороннего соглашения с Ереваном и Москвой от 10 ноября 2020 года. Он также заявил, что азербайджанская сторона создает гуманитарное и психологическое давление на население Нагорного Карабаха.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские военнослужащие, нарушив линию соприкосновения, продвинулись до села Парух, кроме того, якобы произошла перестрелка, в которой погибли пятеро бойцов ВС Азербайджана. Также в Нагорном Карабахе с 8 марта нарушено газоснабжение. Степанакерт, заявляет, что это результат действий Баку. В Азербайджане отрицают обвинения и заявляют, что идёт «процесс уточнения позиций».