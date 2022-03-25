Красноярск, 25 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Жителей Красноярска предупредили о сильном ветре.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, 26 марта в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с.

Горожан призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии также предупредили об очень сильном ветре.

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