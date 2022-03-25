Сеул, 25 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Больше половины жителей Южной Кореи выступают против плана избранного президента Юн Сок Ёля по переносу президентской резиденции из Голубого дома в комплекс министерства обороны. Об этом сообщает со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно результатам опроса, проведенного с 22 по 24 марта среди 1000 человек старше 18 лет, 53,8% участников сообщили, что выступают против плана избранного президента. Согласны с данным решением избранного главы государства лишь 36% респондентов. Ещё 10% опрошенных воздержались от ответа.

Среди причин несогласия респонденты назвали: недостаточное рассмотрение данного вопроса, отсутствие необходимости, высокую стоимость и возникновение пробок.

Как сообщало ИА REGNUM, больше половины жителей Южной Кореи считают, что избранный президент страны хорошо себя покажет в качестве нового главы государства.