Грозный, 25 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Чечне после предупреждения прокуратуры о недопущении повышения цен на продовольственные и другие товары первой необходимости, а также на предоставляемые услуги были снижены цены в частных клиниках на 5−10%. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона по итогам состоявшейся встречи с предпринимателями, представителями банков, органов власти, общественных организаций.

Ian Burt Предупреждение

«После объявленных прокурорами предостережений целым рядом частных клиник снижена стоимость наиболее востребованных медицинских услуг на 5−10%», — говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении десяти компаний по фактам незаконного повышения цен на важнейшие и жизненно необходимые лекарственные средства. Были также направлены предостережения должностным лицам 56 организаций, которыми их предупредили об ответственности за их незаконные действия при повышении стоимости товаров.