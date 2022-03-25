Пермь, , 13:51 — REGNUM Пермский холдинг «АВТ-Спорт» увеличивает свои мощности для производства товаров для спорта в рамках импортозамещения. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие намерено перестроить свою работу для того, чтобы удовлетворить потребности внутреннего российского рынка в обуви, коньках, швейной продукции, и спортивных товарах разного спектра и уровня.

Также в связи с этим на предприятиях холдинга ведется массовый набор швей, а также сотрудников на обувной конвейер и на участок сборки велосипедов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие «Сарансккабель-Оптика» с 2019 года производит трубки из алюминиевого сплава и симметричные кабели связи нового поколения, которые особенно востребованы российскими производителями для изготовления автомобильных радиаторов.