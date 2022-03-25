Ярославль, , 13:50 — REGNUM До июля 2022 года в Ярославской области инвалидность будет продлятся автоматически. Об этом заявила руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области» Ирина Лихачева.

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По данным на январь 2022 года в Ярославской области 94 714 инвалидов. Очень остро стоит вопрос продления данного статуса и прохождения для этого медико-санитарной экспертизы.

«Огромный пакет документов врачу надо создать. Я депутат с 2013 года, я постоянно от больных слышу — новые нормативные документы, у нас ужесточены правила. В итоге, вот у меня было, больной после тяжелого инсульта, работать он не может, но он еще не пенсионер. Очень много документов, и врачи оттягивают эту возможность. Одного больного вела сама, я 4 месяца не могла добиться, чтобы его направили к вам. Сейчас электронно проходит продление, но в связи со снижением ограничительных мер скажем в мае снова нужно будет записываться?» — поинтересовалась депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева.

Оказалось, что автоматическое продление инвалидности сохранится до конца полугодия.

«Мы сейчас живем в рамках временного порядка признания лица инвалидом. Те граждане, которые уже имеют инвалидность, им инвалидность продлевается автоматически. Временный порядок действует до 1 июля текущего года. Если у гражданина переосвидетельствование в мае, и он по объективным причинам не может прийти в поликлинику, чтобы ему было оформлено направление на медико-социальную экспертизу, в этом случае в апреле, не позднее чем за 3 рабочих дня инвалидность будет продлена на полгода, документы все будут направлены почтовым отправлением, сведения мы отправим в электронный реестр инвалидов, а оттуда в пенсионный фонд. Работаем мы так до 1 июля этого года. Все граждане, у которых инвалидность заканчивается 1 июля — они получат продление на 6 месяцев, если не смогут оформить», — пояснила руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области» Ирина Лихачева.

В 2021 году автоматически продлили инвалидность 14 800 взрослых жителей Ярославской области и около полутора тысяч детей.