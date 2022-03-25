Москва, 25 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Россия ещё даже не начинала отвечать на санкции Запада, а он уже столкнулся с рядом проблем в экономике. Об этом 25 марта заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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По словам парламентария, решение перевести расчёты за экспорт газа в рубли не является контрсанкцией.

«Это еще не контракции. Это первая ласточка, о которой заговорил наш президент», — сказал Белик.

При этом депутат Госдумы отметил, что с политической точки зрения Западу сложно будет принять условие России о покупке газа в рублях.

«Принять им это невозможно, но и не принять это тоже невозможно. Потому что в первом случае они распишутся в своем политическом бессилии, а в другом случае оставят свои страны без газа. Мы пока говорим только про газ», — заявил Белик.